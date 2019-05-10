شكرا لقرائتكم محامي: في حال أخلى اللاعب مسؤوليته.. تخفض عقوبة "المنشطات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح يان كلاينر، المحامي المختص في القضايا الرياضية، أنه يمكن تخفيض عقوبة الرياضي في حال أثبت عدم مسؤوليته في تناول المنشطات، مشيرا إلى أن الإجراءات تتخذ بعد فحص العينة "ب" عقب ثبوت وجود عينة إيجابية في "أ".

وقال كلاينر في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: من حيث المبدأ عندما نتحدث عن أن نتيجة العينة "أ" كانت إيجابية، فالأمر يتطلب البحث في البحث عن العينة "ب" أيضا، وإذا اتضح أن هناك عينة إيجابية في "ب" سيتم اتخاذ الإجراءات تبعا لذلك.

وأضاف: من المتوقع أن تطرح بعض الأسئلة، ويتم التطرق لبعض القضايا القانونية، وأن تتم الحاجة لشرح نتيجة العينة، وتستند اللجنة في عقوباتها، على عناصر متعددة تؤخذ في الحسان، يتعلق بنوع المادة التي تناولها اللاعب إذا ما كانت محظورة، بجانب هل تناول اللاعب المنشطات بشكل مقصود، وإذا ما أثبت أنه لا يتحمل أي مسؤولية في تناول العقار يمكن أن تخفف العقوبة.

وواصل: إذا كانت الفحوصات السابقة سلبية فهذا الأمر لا يؤخذ في الحسبان، وإذا كانت الفحوصات إيجابية في السابق فإنها تتسبب في تشديد العقوبة.