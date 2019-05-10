انت الان تتابع برشلونة يرغب في توفير 25 مليون يورو من بيع كوتينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

فيليب كوتينيو

يرغب برشلونة في بيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تقديمه موسما مخيبا للآمال هذا الموسم سواء للمسؤولين في النادي أو للجماهير، التي بدأت في إطلاق صافرات الاستهجان ضده لعدم تقديمه المستوى المتوقع منه، ومن المنظور الاقتصادي، سيستفيد برشلونة كثيرًا من بيع كوتينيو هذا العام بالنظر إلى الشروط الموجودة في تعاقده، ووصل كوتينيو إلى قلعة الكامب نو منذ عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون يورو أخرى حوافز، وفي حال نجح برشلونة في بيعه هذا الصيف فسيوفر 25 مليون يورو.

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وبالنسبة إلى الـ40 مليونا الحوافز السابق ذكرها، فهي مقسمة بواقع 5 ملايين يورو عند التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول، و5 ملايين يورو عند التأهل إلى المسابقة الأوروبية في الموسم الثاني، وهما الأمران اللذان حققهما كوتينيو بالفعل مع البرسا. وهناك 5 ملايين يورو في حال لعب مع الفريق 25 مباراة