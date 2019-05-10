انت الان تتابع أجيري يقرر استبعاد نجمي الأهلي والزمالك من كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

خافيير أجيري

علمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني أن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، فرصته ضعيفة في الانضمام للفريق القومي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أنه لا يشارك مع القلعة الحمراء، علمًا بأن البطولة تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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وأكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أن الأولوية لديه لضم لاعب مثل مصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش، خاصة أنه يشارك مع فريقه، عكس صلاح محسن الذي يعد خارج حساباته في الوقت الحالي. وتابع أن عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، من العناصر الرائعة في الجبهة اليسرى، لكن المنتخب ليس في حاجة إلى لاعب لا