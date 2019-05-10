مايك فيلان مساعدًا لسولسكاير في مانشستر يونايتد

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تحرير:كريم مليم ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

مايك فيلان - أولى جونار سولسكاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين مايك فيلان مدربًا مساعدا للنرويجي أولى جونار سولسكاير بعقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، وقال مايك فيلان: "أنا سعيد بعودتي مدربا مساعدًا من جديد. مانشستر يونايتد شغل جزءًا كبيرًا من حياتي منذ انضمامي للنادي لاعبًا عام 1989، وأنا سعيد لأنني سيكون بوسعي إكمال رحلتي مع الفريق مدربًا مساعدًا الآن، ولقد استمتعت بعملي مع أولي، ومايكل، وكيران، ومارك، وإيميليو منذ عودتي للفريق في ديسمبر الماضي، وجميعنا مركزون على الاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل".

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من جانبه، قال سولسكاير: "أنا سعيد للغاية بوجود فيلان معنا، فهو شخص رائع، لقد قدم إضافة كبيرة للفريق منذ عودته في ديسمبر، وأنا متأكد أنه سيضيف الكثير في منصبه كمدرب مساعد، فهو يتمتع بخبرة كبيرة من خلال عمله في النادي لسنوات طويلة". وواصل أولى جونار سولسكاير: "لدينا الآن طاقم فني ممتاز، ولقد بدأنا العمل