انت الان تتابع إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب أحداث نهائي كأس فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

نيمار

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلي نيمار لمدة 3 مباريات، وذلك بعد تعديه على أحد المشجعين خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا، وعلى الرغم من العقوبة، فسيكون بمقدور النجم الفرنسي المشاركة في مباراة الغد أمام أنجيه، ضمن مباريات الأسبوع رقم 36 من الدوري الفرنسي، على أن يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة، التي ستحرمه من مواجهة كل من ديجون وستاد ريمس في الجولتين الـ37 والـ38 على الترتيب، إضافةً إلى لقاء السوبر أمام رين في شهر أغسطس المقبل، والذي من المنتظر أن تحتضنه الصين.

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وخلال نهائي كأس فرنسا أمام رين، لكمَ نيمار أحد مشجعي فريق رين بعد تعرضه لبعض الكلمات الاستفزازية في أثناء صعوده لتسلّم ميداليات المركز الثاني، وذلك بعدما فوجئ بقيام مشجع بتصوير اللاعبين بهاتفه المحمول. يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ونجح رين في حسمها بركلات