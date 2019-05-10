معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

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١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
جهاد جريشة
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي: المقاصة والنجوم: محمد أبو خاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا. الاتحاد وإنبي: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً
المقاصة والنجوم: محمد أبو خاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا.
الاتحاد وإنبي: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.
الجونة والمقاولون: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً. وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.
الإنتاج والإسماعيلي: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً.
المصري وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.
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