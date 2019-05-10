يايا توريه يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

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١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

يايا توريه

أعلن نجم الكرة الإيفوارية يايا توريه اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية موسم 2017- 2018، وبعدها لم يشارك توريه مع أي فريق، قبل أن ينضم في شهر سبتمبر الماضي لصفوف أولمبياكوس اليوناني للمرة الثانية في مسيرته، وبعد أن شارك مع الفريق اليوناني في مباراتين، قرر توريه إنهاء تعاقده بالتراضي بعد 3 أشهر، ليبقى تلك الفترة بدون خوض أي مباراة، وقال ديمتري سيلوك وكيل أعماله: "أقول هذا للمرة الأولى، يايا قرر إنهاء مسيرته كبطل، المباراة الوداعية التي حصل عليها من قبل مانشسر سيتي كانت النهاية الحقيقية له ليست مع الفريق فقط بل بشكل عام".

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وأضاف: "يايا واحد من أفضل اللاعبين في إفريقيا، ويملك واحدة من أفضل المسيرات في تاريخ كرة القدم الإفريقية، وبالتالي يستحق أن يترك الكرة بصورة جيدة وهو في أفضل مستوياته". وواصل: "تحدثنا طويلًا عن ذلك القرار، وبكل تأكيد كل لاعب يرغب في اللعب لأطول فترة ممكنة، وبالنسبة للجانب البدني، بإمكان توريه مواصلة