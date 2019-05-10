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كلوب يتحدث عن إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام وولفرهامبتون

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، أن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة الريدز الأخيرة في هذا الموسم ضد وولفرهامبتون، والمقرر إقامتها بعد غد الأحد على ملعب آنفيلد.

وأعرب «كلوب»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن أمله في أن يلحق الثلاثي جوردن هندرسون وأندي روبرتسون ومحمد صلاح بالمباراة.

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وكان هندرسون وروبرتسون قد تعرضا لإصابة خفيفة في مباراة الفريق الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، والتي فاز فيها الريدز على برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

أما الدولي المصري محمد صلاح، فغاب عن مباراة برشلونة نتيجة تعرضه لإصابة في رأسه في المباراة التي سبقتها ضد نيوكاسل يوم السبت الماضي، ولكن المدير الفني الألماني يبقى متفائلًا بشأن جاهزية الثلاثي لمباراة الأحد.

في الوقت نفسه، يستمر غياب فيرمينو لعدم تعافيه من إصابته بشكل كامل.

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