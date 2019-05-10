شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة الريدز الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد وولفرهامبتون، والمقرر إقامتها بعد غد الأحد على ملعب آنفيلد.
وأعرب «كلوب»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن أمله في أن يلحق الثلاثي جوردن هندرسون وأندي روبرتسون ومحمد صلاح بالمباراة.
وكان هندرسون وروبرتسون قد تعرضا لإصابة خفيفة في مباراة الفريق الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، والتي فاز فيها الريدز على برشلونة برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
أما الدولي المصري محمد صلاح، فغاب عن مباراة برشلونة نتيجة تعرضه لإصابة في رأسه في المباراة التي سبقتها ضد نيوكاسل يوم السبت الماضي، ولكن المدير الفني الألماني يبقى متفائلًا بشأن جاهزية الثلاثي لمباراة الأحد.
في الوقت نفسه، يستمر غياب فيرمينو لعدم تعافيه من إصابته بشكل كامل.
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