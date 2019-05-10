شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة إنجليزية تاريخية على نهائيات المسابقات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ديربي لندني منتظر في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لموسم 2018/2019، بعد أن حسم كل من أرسنال وتشيلسي مباراتي العودة ضد فالنسيا وآينتراخت فرانكفورت، في الدور نصف نهائي للمسابقة.

أرسنال كان أول الصاعدين للمباراة النهائية، بعد أن فاز إيابًا على فالنسيا في إسبانيا بنتيجة 4-2 في فوز كبير وعريض للجانرز بفضل تألق الثنائي الهجومي الرائع، لاكازيت وأوباميانج، ودخول الأخير في تاريخ النادي بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ أرسنال يسجل «هاتريك» في مباراة دور نصف النهائي لأي مسابقة أوروبية بقميص النادي.

وسحق أرسنال فالنسيا بإجمالي مجموع المباراتين (7-3)، ليحجز مكانه في نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخ المسابقة بمختلف مسمياتها، والمرة الأولى بمسماها الحالي.

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ويًعد نهائي هذه النسخة هو النهائي السادس لأرسنال في المسابقات الأوروبية، والأول منذ نهائي دوري الأبطال في نسخة عام 2006 (خسر النهائي من برشلونة 2-1)، وستكون الفرصة للجانرز للتتويج بالبطولة والوصول لدوري الأبطال في الموسم القادم، ورفع لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى، في محاولتهم الثانية (خسروا نهائي عام 2000 «كأس الإتحاد الأوروبي» ضد جالطا سراي التركي).

ووصل تشيلسي للنهائي بعد ماراثون ضد إينتراخت فرانكفورت حُسم عن طريق ركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ليتعادل الفريقين في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2، وترجح ركلات الجزاء كفة البلوز بنتيجة 4-3 بعد تألق الحارس الأسباني كيبا بتصديه لركلتي جزاء، ليتأهل تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج سابقًا بنسخة عام 2013 (فاز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1).

ويعد هذا هو النهائي العاشر في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي / كأس الإتحاد الأوروبي بين فريقين من نفس الدولة، والثاني لفريقين من إنجلترا، بعد نهائي نسخة عام 1972 بين توتنهام وولفرهامبتون (توتنهام فاز باللقب)، لكن اللافت والمميز انه من بين جميع النهائيات التي شهدت فريقين من نفس الدولة في المسابقة، هذا سيكون النهائي الأول بين فريقين من نفس المدينة (لندن).

واستمرت الهيمنة الإنجليزية على المسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد أن أصبح نهائي دوري الأبطال ونهائي الدوري الأوروبي إنجليزي خالص (توتنهام سيواجه ليفربول في نهائي دوري الأبطال)، لتسيطر أندية دولة واحدة على نهائيات جميع المسابقات الأوروبية خلال موسم واحد للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية في إنجاز غير مسبوق لأندية البريميرليج.

وحافظ تشيلسي على سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ نسخة 2013 وحتى النسخة الحالية إلى 17 مباراة متتالية في الدوري الأوروبي دون خسارة، لكن الفريق سيصطدم بفريق يقوده أكثر المدربين نجاحًا في المسابقة وهو الأسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال الذي لم يخسر أخر 19 مواجهة إقصائية في الدوري الأوروبي (الأدوار النهائية المتقدمة والمباراتين النهائية)، ونجح في الوصول للمباراة النهائية للمسابقة للمرة الرابعة في مسيرته ليكون أول مدرب في تاريخ المسابقة يتمكن من الوصول لهذا العدد من المباريات المباريات النهائية في المسابقة، مع تتويجه سابقًا ب3 ألقاب (جميعهم مع أشبيلية خلال الفترة بين 2014 إلى 2016).