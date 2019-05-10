شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نتمنى أن يكون لـ«حفني» دور معنا في الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتمنى أن يكون لصانع ألعاب الفريق أيمن حفني، دور مع الأبيض فيما تبقى من مباريات في الدوري وفي نهائي الكونفيدرالية.

وأضاف: «نتمنى أن يكون لأيمن حفني دور معنا الفترة المقبلة، وهو موجود وجاهز بقوة، ودور حفني وباقي اللاعبين الآخرين الذين لا يشاركوا يكون مهم داخل غرفة خلع الملابس بشكل مشابه لدوره داخل الملعب».

وأشار إلى أنه لا توجد رفاهية لدى الفريق سواء في الدوري أو أفريقيا بسبب الأمتار الأخيرة من الموسم وصعوبة الاعتماد على لاعب بعيد عن المشاركة منذ فترة، وأكد أن إصابة الونش في الشوط الأول ونزول محمد عبدالغني بدلًا منه كانت السبب وراء عدم الدفع بأيمن حفني.