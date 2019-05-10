شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية أحمد علاء للمشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد علاء، مدافع الفريق، جاهز للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

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وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.

وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت في الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.