شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستأنف ضد قرار إيقافه 3 مباريات في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، أن البرازيلي نيمار، نجم بطل فرنسا باريس سان جيرمان، استأنف ضد قرار إيقافه 3 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي: «تاريخ اجتماع لجنة الاستئناف لم يحدد بعد».

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وعوقب البرازيلي لشتمه حكام مباراة إياب ثمن النهائي التي فاز فيها مانشستر يونايتد الإنجليزي في 6 مارس على باريس سان جيرمان، بملعب بارك دي برانس بنتيجة 3-1، وتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارجا بعد أن خسر ذهابا على ملعبه أولدترافورد صفر-2، رغم عدم مشاركته في تلك المباراة بسبب الإصابة.

وطرد نيمار (27 عاما) بعد احتساب ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وتابع من المدرجات خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة.

وكتب نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي «إنه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو.. ليذهبوا إلى الجحيم».

وبموجب هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في 26 أبريل، سيغيب نيمار عن المباريات الـ3 لسان جيرمان في دور المجموعات الموسم المقبل، إلا اذا قضى الاستئناف برفعها أو تخفيفها.