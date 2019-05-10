نزاع سياسي يهدد مشاركة نجم أرسنال فى نهائى الدوري الأوروبى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية غياب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن نادى أرسنال فى لقاء نهائي الدوري الأوروبى أمام منافسه نادى تشيلسى، بسبب خلافات سياسية بين أذربيجان التى تستضيف المباراة وأرمينيا.

وكان أرسنال قد تأهل إلى المباراة النهائية فى الدوري الأوروبى، بعد تخطيه نادى فالنسيا الإسبانى فى نصف النهائي بنتيجة 7 – 3، فى مجموع لقائى الذهاب والإياب، ويواجه تشيلسي يوم 29 من الشهر الحالى فى الملعب "الاولمبى" فى باكو عاصمة اذربيجان.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مخيتريان مهدد بالغياب عن المباراة النهائية، بسبب خلافات سياسية بين بلده أرمينيا مع اذربيجان مستضيف اللقاء، والتى يرجع تاريخها إلى 3 عقود كاملة، وتسببت فى قيام حرب ناجورنو كاراباج.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال سيواجه مشكلة كبيرة فى استخراج تأشيرة للاعب من أجل التواجد مع بعثة الفريق فى نهائي اليوروباليج، إذ أن الأمر متوقف على الحكومة فى اذربيجان للموافقة على تصريح السفر.

وسيخوض الجانرز أول نهائي أوروبى منذ عام 2006، عندما خسر لقاء برشلونة الإسبانى بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.