إشارة والدة دي ليخت تقربه من ناديه الجديد

ما تزال الكثير من التكهنات تدور حول مستقبل ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام، في وقت تتصارع فيه غالبية أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتسعى أندية بحجم برشلونة ويوفنتوس، وليفربول، وباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع المدافع الشاب، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
وبسؤال والدته فيفيان، حول قرار نجلها أجابت: "إنه قرار عظيم (وصعب)"، في إشارة إلى القرار المهم الذي يتعين على دي ليخت أن يتخذه لحسم مستقبله، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".
وحول اهتمام نادي برشلونة بنجلها، سُئلت عما إذا كانت تعتبر النادي الكتالوني جيدًا، فأومأت برأسها بالإيجاب، بحسب الصحيفة الإسبانية، التي أشارت بدورها إلى أن تلك الإيماءة ربما تعني الكثير بشأن مستقبل اللاعب.
وأفادت تقارير صحفية عدة، أن ماتياس دي ليخت يريد ارتداء قميص برشلونة في الموسم المقبل، ومواصلة اللعب بجانب صديقه فرينكي دي يونج، الذي سينضم لصفوف البلوجرانا بداية من الموسم المقبل.
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