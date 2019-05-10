رسميا صلاح في التشكيلة الأساسية لليفربول أمام ولفرهامبتون

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب عن جاهزية محمد صلاح للمشاركة بصفة أساسية في تشكيلة ليفربول في آخر مباريات الموسم المحلية أمام ولفرهامبتون بالجولة 38 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل ليغيب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة على ملعب أنفيلد والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن سيرغيو ليونيل أغويرو وساديو ماني وبير أوباميانغ ثلاثي الوصافة.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي ظهر اليوم الجمعة : "صلاح سوف يعود لتشكيلتنا الأساسية أمام ولفرهامبتون عقب تعافيه تماما من الإصابة".

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وتابع كلوب: "فيرمينو سوف يواصل الغياب ولن يتواجد ضمن قائمة الفريق بينما اندري روبيرتسون جاهز للعب".

وأكمل المدرب الألماني: " الأندية الكبرى هنا في انجلترا ترغب في البقاء في أوروبا بكل ما لديها من قوة , لكن بقية انجلترا لا تريد ذلك [البريكست] ".