بطل ريمونتادا توتنهام أفضل لاعب فى أسبوع دورى الأبطال

اختير البرازيلى لوكاس مورا نجم نادى توتنهام الإنجليزي كأفضل لاعب هذا الأسبوع فى دوري أبطال أوروبا، بعد نجاحه فى قيادة ناديه إلى المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخه على حساب نادى أياكس الهولندى.

ونجح النجم البرازيلى لوكاس مورا فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى مرمى أياكس الهولندى، ليضمن تأهل توتنهام إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، بعد تعادل الناديين فى النتيجة 3 – 3، مستفيدا السبيرز من قاعدة التسجيل أكثر خارج الأرض.

وتفوق اللاعب البرازيلى لنيل جائزة أفضل لاعب فى مواجهات إياب نصف نهائي دورى الأبطال، على زميله فى السبيرز لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، بالإضافة إلى ثنائي نادى ليفربول الهولندى جورجينيو فاينالدوم والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجى.

ويواجه توتنهام فى المباراة النهائية نظيره نادى ليفربول فى مواجهة إنجليزية خالصة، للمرة الأولى منذ لقاء مانشستر يونايتد مع تشيلسي خلال موسم 2007 – 2008.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا العام على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، فى الأول من شهر يونيو المقبل.