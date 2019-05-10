شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. بداية برنامج علاج سعد ونيدفيد.. وفحص طبى لماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني أن الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد بدءا تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن الثنائي يخوضان تدريبات علاجية وتأهيلية في الجيم على هامش التدريبات اليومية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.

وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

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فى سياق جديد، يخضع ناصر ماهر لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى لفحوصات طبية قبل انطلاق مران الأحمر مساء اليوم حتي يطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتى على حالة ناصر ماهر .

وكان اللاعب قد اكتفي بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس؛ بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

وقال الجهاز الفني إن كدمة اللاعب لن تمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن «ناصر» سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.