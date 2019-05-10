شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (5).. كريمة: كرة القدم مش حرام والرسول مارس الجرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر لمعرفة رأيه بعض الأمور، التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. ورد كريمة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على مسألة هل كرة القدم تعد حراما قائلا: "كرة القدم ليست حراما والرسول مارس الجرى مع السيدة عائشة وصارع رجلا يدعى ركانة وكذلك الرمى والفروسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتوى رمضان (5).. كريمة: كرة القدم مش حرام والرسول مارس الجرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.