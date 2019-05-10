شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019 النجوم يهبط رسميا فى حالة السقوط أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يشهد 5 مباريات هامة فى الأسبوع الـ 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تجمع بين مصر المقاصة ضد النجوم، والاتحاد يستضيف إنبى، والجونة يلاقى المقاولون العرب، والإنتاج الحربى يصطدم بالاسماعيلى، حيث يلفظ فريق النجوم انفاسه الأخيرة أمام المقاصة فى حالة التعادل أو الخسارة يهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية، فيما يزحف إنبى وحرس الحدود هربا من الهبوط بالحصول على 3 نقاط مبارياتهم .

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يلتقى مصر المقاصة ضد النجوم فى الأسبوع الـ32 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ستاد المقاولون العرب، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 42 نقطة، فيما يقبع النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة، ويهبط فى حالة الخسارة أو التعادل ولا بديل أمامه سوى الفوز لتأجيل هبوطه لدورى الدرجة الثانية رسمياً .



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يلتقى الاتحاد السكندرى ضد إنبى فى الأسبوع الـ 32 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ستاد حرس الحدود، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فيما يقع إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، حيث يصارع إنبى الهبوط لدورى الدرجة الثانية ومباريته لا تحتمل سوي الفوز لاستكمال مسيرته فى الدوري الممتاز.

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اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يلتقى الجونة ضد المقاولون العرب فى الأسبوع الـ 32 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ستاد الجونة، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يقع الجونة فى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يلتقى الإنتاج الحربى ضد الإسماعيلي فى الأسبوع الـ 32 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ستاد كلية الشرطة، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة، فيما يقع الانتاج الحربى فى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019

يلتقى المصري ضد حرس الحدود فى الأسبوع الـ 32 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يحتل المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة، فيما يقع حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، حيث يصارع فريق حرس الحدود الهبوط لدوري الدرجة الثانية مع إنبى ولا يوجد أمامه بديل سوى الفوز فى مباراة اليوم والمباريات القادمة.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 10-5-2019 حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام المباريات على أن يدير مباراة المقاصة والنجوم محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكلاً من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا، ويحكم مباراة الاتحاد وانبي محمد معروف حكم ساحة ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكلاً من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً، ويدير مباراة الجونة والمقاولون العرب إبراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً ، وكلاً من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً، أما مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي يديرها جهاد جريشة حكم للساحة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكلاً من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً، واخيرا مباراة المصري وحرس الحدود يقودها محمود عاشور حكما للساحة ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكلاً من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.