شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على طاقم حكام مصرى لمباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية المقبلة بناء على طلب مسئولى القلعة البيضاء بعدم اختيار أجانب لتلك المباراة. وأكد اتحاد الكرة أنه سيتم تعيين حكام مصريين دوليين للمباراة بناء على عدم إرسال الزمالك أى خطاب رسمي لتعيين حكام أجانب فضلاً عن ضيق الوقت لاستدعاء حكام أجانب. Advertisements ويلتقى الزمالك مع الداخلية يوم الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى. وقال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع" إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية. كانت مباريات الزمالك الأخيرة شهدت الاستعانة بحكام أجانب بناء على طلب الأبيض، وآخرها

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