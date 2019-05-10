شكرا لقرائتكم رغم الدكة.. محمد هاني فى قائمة منتخب مصر بأمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد بصفة نهائية إنضمام محمد هاني لاعب الأهلى لصفوف منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.
رغم بقاء محمد هاني الظهير الأيمن على دكة الإحتياطي فى المباريات الأخيرة لفريقه الأهلي ، إلا أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب يضع اللاعب ضمن حساباته الأساسية و استقر على ضمه فى معسكر يونيو الذى ينطلق يوم 6 ، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية للفراعنة منذ تولي أجيري تدريب الفراعنة.
من المقرر أن يقود أحمد المحمدي المحترف بأستون فيلا الإنجليزي و معه محمد هاني قيادة الجبهة اليمني للمنتخب فى بطولة أمم أفريقيا.
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