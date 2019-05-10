شكرا لقرائتكم عمر جابر يحجز مقعده فى أمم إفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز للمشاركة فى أمم بطولة أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements قرار الجهاز الفني بالإستعانة بعمر جابر للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر خلال بطولة أمم أفريقيا يأتى بعد المستوي الرائع الذى يقدمه اللاعب مؤخراً مع نادي بيراميدز. كشف مسئولو المنتخب أن عمر جابر يجيد اللعب فى الناحية اليسري و اليمني وسيشارك أساسياً فى مركز الجهة اليسري وفى حالة الحاجة إليه فى الجبهة اليمني سيتم الإعتماد عليه مع أحمد المحمدي الظهير الأيمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر جابر يحجز مقعده فى أمم إفريقيا 2019... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.