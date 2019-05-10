شكرا لقرائتكم كلام نهائى.. حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أفصح مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك و الداخلية المقرر لها الأحد بناء على طلب مسئولو الزمالك بشكل نهائى وعدم إختيار أجانب لتلك المباراة.
وأكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة من قبل أن مرتضى منصور رئيس الزمالك طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى.
تابع مسئولو الجبلاية أن المباراة ستقام يوم الأحد وبالتالي سيتم تعيين حكام مصريين دوليين للمباراة بناء على عدم إرسال الزمالك أى خطاب رسمي لتعيين حكام أجانب فضلاً عن ضيق الوقت لإستدعاء حكام أجانب.
شهدت المباريات الأخيرة للزمالك الإستعانة بحكام أجانب بناء على طلب الأبيض.
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