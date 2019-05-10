شكرا لقرائتكم هنا مستشفى الأهلى.. ماهر فى "الفحوصات الطبية" وسمير ونيدفيد فى "التأهيل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا النادى الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلي مكثف من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويخوض الثنائي تدريبات علاجية وتأهيلية في الجيم على هامش التدريبات اليومية للأهلى خلال الفترة الحالية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.

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ويسعى سعد سمير للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

إلى ذلك، يخضع ناصر ماهر صانع العاب الأهلى لفحوصات طبية قبل انطلاق مران الأحمر مساء اليوم حتي يطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتى على حالته.

واكتفي بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس، بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للاهلى أن ماهر سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة وتحديد موقف الاستعانة به فى مباراة سموحة المقرر اقامتها غدا بالدورى من عدمه.