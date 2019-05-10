شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن جاهزية أحمد علاء للمشاركة فى المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية أحمد علاء، مدافع الفريق للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.
وأضاف الجهاز الفني فى تصريحات للموقع الرسمي أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.
وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة القادمة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت في الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.
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