شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز، على النحو التالي :

مباراة المقاصة والنجوم : محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكلاً من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا.

مباراة الاتحاد وانبي : محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكلاً من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.

Advertisements

مباراة الجونة والمقاولون العرب : إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً ، وكلاً من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.

مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي : جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكلاً من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً.

مباراة المصري وحرس الحدود : محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكلاً من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.