سيكسرز وبلايزرز يحافظان على آمالهما ببلوغ النهائي

اسماء السيد - حافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبورتلاند ترايل بلايزرز على آمالهما ببلوغ نهائي المنطقتين الشرقية والغربية ضمن مباريات البلاي اوف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد أن فرضا مباراة سابعة على منافسيهما تورونتو رابتورز ودنفر ناغتس تواليا.

في المباراة السادسة، فاز سيكسرز على رابتورز 112-101 في المنطقة الشرقية ليعادل النتيجة 3-3، ويستضيف الأخير المباراة السابعة في 12 الحالي على ان يلتقي الفائز منهما، في نهائي المنطقة، مع ميلووكي باكس اعتبارا من الاربعاء المقبل في ميلووكي، في حين خرج بورتلاند ترايل بلايزرز فائزا على دنفر ناغتس 119-108 معادلا السلسلة على أن يستضيف الأخير المباراة السابعة في 12 الحالي أيضا.

وقاد جيمي باتلر فريقه سيكسرز لتخطي رابتورز بتسجيله 25 نقطة وست متابعات، في حين اضاف الاسترالي بن سيمونز 21 نقطة والكاميروني جويل امبييد 17 نقطة و12 متابعة.

ويسعى سيكسرز الذي سجل له ايضا توبياس هاريس 16 نقطة، لبلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الاولى منذ 2001 عندما تغلب على ميلووكي باكس في سبع مباريات.

أما أفضل مسجل في صفوف تورونتو فكان كاوهي لينارد مع 29 نقطة و12 متابعة، واضاف الكاميروني باسكال سياكام 21 نقطة وكايل لاوري 13 نقطة.

وقدم سيكسرز افضل مباراة له في البلاي اوف هذا الموسم وتقدم بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الاول (58-43).

ورفع الفارق الى 24 نقطة (93-69) في الربع الاخير قبل ان يريح بعض اساسييه ليتقلص الى 11 نقطة في نهاية المباراة.

وخاض امبييد المباراة على الرغم من اصابة في ركبته، كما أنه لم يتمكن من الالتحلق بتدريبات فريقه في الأيام الأخيرة لاصابته بفيروس، وقال النجم الكاميروني "كان يتعين علي أن أكون مثالا. اذا كان يجب أن العب 45 دقيقة خلال المباراة المقبلة، سأكون جاهزا".

أما باتلر فقال "عندما نلعب بهذا المستوى، يكون من الصعب التفوق علينا". وعن مستواه الشخصي، قال "ألعب من أجل الفوز. حاليا هذا ما أقوم به من أجل منح فريقي فرصة أكبر للفوز".

بدوره، أكد سيمونز "كان تركيز الجميع رائعا. الجميع ساهم في الفوز. كنا ندرك أهمية الخروج منتصرين".

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-تألق ليلارد-

في المقابل، قاد داميان ليلارد بورتلاند ترايل بلايزرز الى الفوز على دنفر ناغتس ومعادلة السلسلة 3-3، بفضل 32 نقطة بينها 17 في الربع الثالث، واضاف سي جاي ماكولوم 30 نقطة. كما تألق الاحتياطي رودني هود وساهم بـ 25 نقطة.

وكان أفضل لاعب في صفوف الخاسر نجمه الصربي نيكولاس يوكيتش الذي سجل 29 نقطة و12 متابعة، واضاف جمال موراي 24 نقطة.

وأسف مدرب دنفر ناغتس مايك مالون لخسارة فريقه بقوله "لقد افتقدنا الى الواقعية والزخم في الدفاع".

لكنه اعرب عن ثقته بقدرة فريقه على حسم المواجهة لصالحه في المباراة السابعة الفاصلة بقوله "كنا في مثل هذا الوضع في الدور السابق (تخطى سان أنتونيو 4-3). نحن نملك أفضل سجل بين جميع الفرق على أرضنا وهذا الأمر يعني الكثير".

ويسعى بورتلاند لبلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ 19 عاما.

وسيلتقي الفائز من بلايزرز وناغتس مع غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في الموسين الماضيين او هيوستن روكتس حيث يتقدم الاول 3-2 ويلتقيان في المباراة السادسة الجمعة في هيوستن.

ويغيب عن ووريرز أحد ابرز نجومه كيفن دورانت بداعي الاصابة في ربلة الساق.

وأصدر ووريرز بيانا أكد فيه أن "الفحص الذي أجراه دورانت يؤكد التشخيص الأولي وهو اصابته بتقلص عضلي في ربلة الساق. لن يسافر الى هيوستن للمباراة السادسة وسيبقى في أوكلاند لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أنه "سيخضع لفحص جديد بعد أسبوع".