شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يواجه سموحة بنفس تشكيل مباراة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد بترو سبورت فى الجولة 32 من منافسات الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة سموحة بنفس تشكيل مباراة النجوم، والذى يضم كلاً من: محمد الشناوى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحى ووليد أزارو.

ويدخل الأهلي مواجهة سموحة مُحتلاً صدارة ترتيب الدورى العام برصيد 67 نقطة، بعدما حقق فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين.