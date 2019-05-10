شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. هداف الدورى أحمد على: كان نفسى أكون أحمد رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

نجمنا اليوم أحمد على نجم المقاولون العرب الحالى وهداف الدورى، والذى أكد أنه كان يتمنى أن يكون النجم أحمد رمزى، مشيرا إلى أنه فنان يستطيع أن يتقن كل الأدوار الأكشن والرومانسى.