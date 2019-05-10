سوبر كورة.. قصة نهائى أمم أفريقيا 2010.. مصر تتربع على عرش القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت المباريات النهائية لبطولة امم افريقيا على مدار تاريخها العريق بالأحداث المثيرة والمنافسة الشرسة، وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة 32 التى تستضيفها مصر خلال الفترة بين يومى 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. احتفظ المنتخب الوطنى تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى والسابعة فى تاريخه فى نسخة 2010 متفوقا على جميع عمالقة القارة. لمشاهدة احتفال الفراعنة فى 2010 ، اضغط هنا.. Advertisements

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