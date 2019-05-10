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الزمالك اليوم.. تعرف على أجندة مباريات الأبيض فى شهر مايو بعد مواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباريات مهمة وصعبة فى نفس الوقت تنتظر الزمالك خلال شهر مايو الجارى، سواء فى مسابقة الدورى المصرى، والتى ينافس فيها الأبيض على العودة إلى الصدارة، أو الكونفدرالية الأفريقية التى تأهل الفريق فيها للمباراة النهائية، وأصبح على بعد خطوتين "الذهاب والإياب" أمام فريق نهضة بركان المغربى، لحصد اللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واتضحت أجندة مباريات الزمالك خلال شهر مايو الجارى، بعدما أعلنت لجنة المسابقات عن جدول منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من عمر المسابقة، وبعدما واجه الأبيض نظيره وادى دجلة أمس الخميس على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين، والتى فاز بها بنتيجة 2/1، أصبح ينتظره 4 مواجهات مصيرية "2 فى الدورى و 2 فى الكونفدرالية".

الداخلية ضد الزمالك.. الأحد 12/ 5/ 2019

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ويواجه الزمالك نظيره الداخلية الأحد المقبل على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، والتى يسعى الأبيض لاستعادة الصدارة التى افتقدها مؤخرًا.

الزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى.. الأربعاء 15/ 5/ 2019

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يستضيف الزمالك فريق الإنتاج الحربى على ملعب بترو سبورت الأربعاء الموافق 15 مايو الجارى، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى.

نهضة بركان يستضيف الزمالك.. الأحد 19/ 5/ 2018

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تقام مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم الأحد 19 مايو الجارى، على ملعب الأخير، وستشهد المباراة حضور جماهيرى مكثف للفريق المغربى الذى سيسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تمنحه الأفضلية فى مباراة العودة.

الزمالك يستضيف نهضة بركان.. الأحد 26/ 5/ 2018

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يقام لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، يوم 26 من نفس الشهر على ستاد برج العرب بالإسكندرية، رغم مطالب مسئولى الأبيض بإقامته على ستاد القاهرة إلا أن الإصلاحات المتواجدة حاليا باستاد القاهرة استعدادا لتنظيم كأس الامم الأفريقية ستكون عائقا لإقامة المباراة عليه.

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