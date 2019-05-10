طنطا يطلب ضم "راشد" المنصورة ونادر السيد لاعب شباب بداوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى طنطا فاكسا رسميا لنادى المنصورة لضم أحمد راشد لاعب خط وسط المنصورة فى فترة الانتقالات الصيفية.
وطلب نادى طنطا من مسئولى المنصورة تحديد القيمة المادية التى يرغب نادى المنصورة فى الحصول عليها مقابل لاستغناء عن أحمد راشد اللاعب الاكثر مشاركة فى مباريات المنصورة بدورى القسم الثانى هذا الموسم .
كما دخل نادي طنطا في مفاوضات مكثفة مع مجلس ادارة نادي مركز شباب بداوي من اجل ضم نادر السيد صانع العاب مركز شباب بداوي وهداف الفريق بدوري القسم الثالث والذي اعتبره ايمن المزين خليفة محمد بركات لاعب الاهلي السابق نظرا لتشابه طريقة لعب لاعب مركز شباب بداوي مع طريقة لعب مهاجم وهداف النادي الاهلي السابق .
يذكر ان نادي طنطا أعلن من قبل عن ضم أحمد فهمى مدافع غزل المحلة وجون مانجا لاعب النصر القاهرى وعمرو مجدي حارس كفر الشيخ وذلك لدعم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز .
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