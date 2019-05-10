شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجبل الأخضر.. 7 أرقام لـ"النجوم والمقاصة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المرتقبة بين فريقى النجوم ومصر المقاصة، والمحدد لها العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويسعى فريق المقاصة فى هذا اللقاء لحصد الثلاث نقاط بعدما استطاع تحقيق التعادل مع بيراميدز مؤخرا، وسط طموح فريق النجوم فى الحصول على 3 نقاط غالية من أجل الحفاظ على الفرصة الأخيرة للبقاء.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"النجوم والمقاصة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: