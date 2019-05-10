شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. محمد شوقى يحرم الكاميرون من التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى شهدها الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

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فى اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1426 من الهجرة والموافق السبت الثامن من شهر أكتوبر لعام 2005، تعادل المنتخب المصرى مع نظيره الكاميرونى بهدف لكل منهما فى ياوندى، بالجولة العاشرة والأخيرة ليقصيه من التصفيات المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006.

تقدم المنتخب الكاميرونى قبل أن يتعادل محمد شوقى لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطنى قبيل نهاية المباراة بعشر دقائق، ويهدر اللاعب الكاميرونى بيير وومى ضربة جزاء فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع كانت كفيلة بتأهل الأسود بدلا من منتخب كوت ديفوار الذى تأهل عن هذه المجموعة.