شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نص دستة أهداف فى مواجهة ذئاب الجبل والجونة بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الجونة نظيره المقاولون العرب فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على استاد الجونة، فى مواجهة متوازنة للفريقين لاسيما بعدما تعادل الجونة سلبياً مع سموحة وتعادل المقاولون العرب مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.
وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين.
وتقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء.
ويحتل الجونة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 8 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نص دستة أهداف فى مواجهة ذئاب الجبل والجونة بالدور الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.