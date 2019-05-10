شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وكيل لاعب الزمالك وسيط النجم الساحلى للتعاقد مع "فيرمينو" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نبيل أبو زيد، وكيل نجم نادى الزمالك التونسى حمدى النقاز، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، عن رغبة نادى النجم الساحلى التونسى للتفاوض مع مسئولى الأهلى للحصول على خدمات "فرمينو" الأهلى، وأنه مفوض بشكل رسمى للإتمام الصفقة. لمعرفة تفاصيل الصفقة، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. وكيل لاعب الزمالك وسيط النجم الساحلى للتعاقد مع "فيرمينو" الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.