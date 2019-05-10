شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رزاق سيسيه بطل موقعة زعيم الثغر وإنبى فى الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد حرس الحدود بالمكس، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، لاسيما بعدما نجح زعيم الثغر فى التأهل للدور قبل النهائى لكأس مصر بعد الاطاحة بالدراويش 3-1 كما حقق فوزاً على النجوم بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورى بينما فاز إنبى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله رزاق سيسيه.

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 50 ، بينما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكهم 38 ومازالت لديه مباراة مؤجلة.