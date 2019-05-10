موعد مباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري 2019.. تعرف على المباريات المتبقية|| والقنوات الناقلة

عشاق الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم على موعد لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد سموحة، حيث اختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهه سموحة غداً ويخوض الأهلي هذه المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل المحافظة والبقاء على لقب تصدر الدوري الممتاز الذي يعتبر في مراحله الأخيرة.

مباراة الأهلي ضد سموحة

نظراً لإقامة مباريات الدوري خلال شهر رمضان الكريم، فأن مباراة مباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري يتم إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 على ملعب بتروسبورت،والنادي الأهلي لديه رغبة أكيدة في الفوز بهذه المباراة، نظراً لفوز الزمالك أمس في مباراته على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ووصل إلى النقطة 63 وهو المنافس الوحيد للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباريات المتبقية للنادي الأهلي

وصل النادي الأهلي إلى النقطة 67 قبل مباراته مع سموحة ولم يبق للنادي الأهلي من مباريات الدوري المصري إلا المباريات الأتية.