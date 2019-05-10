كلوب يكشف تطورات إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح سيعود إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل على ملعب آنفيلد في الجولة الـ38 والأخيرة لبريميرليج، الذي يأمل في التتويج به بانتظار تعثر مانشستر سيتي أمام مضيفه برايتون.

وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مو صلاح بدا جيدًا في الاحتفالات بعد المباراة (برشلونة)، وقام بالركض أمس، وسيشارك معنا في التدريبات الجماعية اليوم".

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الرأس في مباراة نيوكاسل بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي يوم السبت، واضطر النجم المصري لمغادرة الملعب على نقالة قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

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وتحدث كلوب عن موقف جوردن هندرسون وروبرتو فيرمينو قائلا:"إنهما لاعبين رائعين، يرددان ثلاث كلمات فقط وهي (إنها مجرد آلام)، لكنهما مصابين حقًا ورغم ذلك يريدان اللعب، شيء رائع".

وأشار المدرب إلى إمكانية لحاق الظهير الأيسر أندرو روبرتسون بالمباراة رغم تعرضه لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء الأخير أمام برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ويتربع صلاح على قائمة هدافي بريميرليج (2018-2019) برصيد 22 هدفًا، ويأتي خلفه زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولكل منهما 20 هدفًا.

يذكر أن ليفربول نجح في التأهل إلى المباراة النهائية لتشامبيونز ليج، بعد تحويل تأخره ذهابا أمام البارسا إلى فوز عريض برباعية نظيفة في لقاء العودة، في مباراة تابعها صلاح من مدرجات آنفيلد.