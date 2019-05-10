على طريقة بريميرليج.. 5 مباريات في توقيت واحد بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُفتتح مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز (2018-19) بطريقة غير معتادة، إذ تُقام 5 مباريات في توقيت واحد بتمام الساعة العاشرة مساءً، بسبب تزامنها مع شهر رمضان.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري حاليا برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 31 مباراة، والزمالك ثالثًا بـ63 نقطة من 28 لقاء، بعد فوزه على وادي دجلة أمس الخميس.

وعلى طريقة ما تشهده مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستُقام مباريات اليوم في الدوري المصري بتوقيت واحد بعد أقل من 4 ساعات من أذان المغرب، وهو ما لم تعرفه المسابقة منذ سنوات طويلة.

وعادةً ما تقام 5 مباريات في توقيت واحد في بريميرليج، خاصةً في يوم السبت بتمام الساعة الخامسة مساءً، حيث تكرر هذا الأمر أكثر من مرة خلال نسخة الموسم الجاري (2018-19) التي يتصدرها مانشستر سيتي.

وحددت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين الساعة 22:00 موعدًا لإقامة 5 مباريات، والتي جاءت كالتالي:

- مصر المقاصة × النجوم (ملعب المقاولون العرب).

- الاتحاد السكندري × إنبي (ملعب حرس الحدود).

- الجونة × المقاولون العرب (ملعب الجونة).

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- الإنتاج الحربي × الإسماعيلي (ملعب كلية الشرطة).

- المصري البورسعيدي × حرس الحدود (ملعب الجيش بالسويس).

وبعد أقل من أسبوعين، سيتكرر نفس الأمر في الجولة الـ33، حيث تقام 5 مباريات في توقيت واحد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو كالتالي:

- المصري × الإنتاج الحربي (ملعب الجيش بالسويس).

- سموحة × بتروجيت (ملعب حرس الحدود).

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري (ملعب جهاز الرياضة).

- وادي دجلة × حرس الحدود (ملعب المقاولون العرب).

- إنبي × مصر المقاصة (ملعب بتروسبورت).

يُذكر أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم ستتوقف يوم 2 يونيو المقبل، على أن تُستأنف المسابقة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.