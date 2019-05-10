رسميًا.. الاتحاد الفرنسي يقرر إيقاف نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاث مباريات بعد تعديه على أحد المشجعين في نهائي بطولة كأس فرنسا.

وأفادت صحيفة "le10sport" الفرنسية أن نيمار سيلعب مباراة الغد أمام أنجيه بالأسبوع الـ36 للدوري الفرنسي، قبل أن يبدأ تنفيذ العقوبة في الجولتين الأخيرتين من المسابقة.

وبالتالي سيغيب لاعب برشلونة السابق عن مواجهتي ديجون وستاد ريمس في الجولتين الـ37 والـ38 للدوري، إضافة إلى لقاء السوبر أمام رين المقرر إقامته في شهر أغسطس المقبل بالصين.

Advertisements

وكان نيمار وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الاستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني بكأس فرنسا، حيث وجه المشجع عبارات استفزازية للاعبي "PSG".

وفوجئ نيمار بالمشجع يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان جيرمان، وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات ما دفعه إلى توجيه لكمة إلى وجه المشجع لمنعه من التصوير.

يذكر أن المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل (2-2)، ثم فاز رين (6-5) بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.