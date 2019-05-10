صدمة جديدة.. برشلونة يعلن مدة غياب سواريز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة رسميا انتهاء موسم مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز بعد إجرائه لعملية جراحية في غضروف ركبته اليمنى.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي صباح الجمعة إن سواريز سيغيب عن الفريق لمدة تترواح بين 4 و6 أسابيع.

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وكان برشلونة ودع دوري الأبطال بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد.

وسيفقد البارسا خدمات سواريز في نهائي كأس الملك المقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري أمام فالنسيا.

يذكر أن برشلونة سيواجه فريق خيتافي يوم الأحد 12 مايو بالجولة 37 من عمر الليجا التي حسم الفريق لقبها بشكل رسمي، قبل اختتام المسابقة بمواجهة إيبار يوم 19 مايو.