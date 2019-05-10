خسارة مفاجئة لمحمد الشربيني في نهائي بطولة مونتريال للاسكواش

تلقي محمد الشربيني المصنف الثاني عالمياً خسارة مفاجئة في نهائي بطولة مونتريال للاسكواش . وخسر الشربيني المباراة النهائية للبطولة أمام المكسيكي ارتورو سالازار بنتيجة 3-2 ، وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي: 11-7، 11-6 ، 12-10، 11-9، 11-7 .

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