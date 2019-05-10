حصد رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي جائزة اتحاد الكتاب الكرة في إنجلترا كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
واختار اتحاد الكتاب الكرة سترلينج صاحب الـ24 عامكأفضل لاعب، بعد أدائه المتميز خلال الموسم، متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.
وقال سترلينج بعد تتويجه بالجائزة: "يوم
وساهم سترلينج بـ27 هدفًا هذا الموسم مع فريقه بالدوري، حيث أحرز 17 هدفًا، وصنع 10 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر سترلينج يفوز بجائزة اتحاد الكتاب لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.