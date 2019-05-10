حصد رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي جائزة اتحاد الكتاب الكرة في إنجلترا كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. واختار اتحاد الكتاب الكرة سترلينج صاحب الـ24 عام كأفضل لاعب، بعد أدائه المتميز خلال الموسم، متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع كأفضل لاعب، بعد أدائه المتميز خلال الموسم، متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وقال سترلينج بعد تتويجه بالجائزة: "يوم آخر..جائزة أخرى، فخور لاختياري أفضل لاعب في إنجلترا مرة أخرى، إنجاز كبيرة وفخور به، الناس تعرف كيف تعني لي الكثير". وساهم سترلينج بـ27 هدفًا هذا الموسم مع فريقه بالدوري، حيث أحرز 17 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سترلينج يفوز بجائزة اتحاد الكتاب لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.