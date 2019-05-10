تستأنف اليوم الجمعة منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش حيث تقام ثمانية مباريات ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة. وتشهد منافسات اليوم الثاني تواجد 3 لاعبات مصريات حيث تستهل نوران جوهر المصنفة الرابعة عالمياً مشوارها بالبطولة في مواجهة الإنجليزية إيملي ويلتوك، بينما تخوض سلمي هاني مواجهة صعبة أمام الإنجليزية إليسون ووترز المصنفة السابعة علي الرابعة عالمياً مشوارها بالبطولة في مواجهة الإنجليزية إيملي ويلتوك، بينما تخوض سلمي هاني مواجهة صعبة أمام الإنجليزية إليسون ووترز المصنفة السابعة عليالعالم . وفي ذات الإطار تلعب نور الطيب المصنفة الأولي نظيرتها الفرنسية كولين أومارد . وكانت بطولة مانشستر قد انطلقت أمس الخميس حيث نجحت سلمي هاني في تخطي الكندية هولي ناوتون، بينما خسرت ميار هاني وودعت منافسات البطولة من الدور الأول.

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. انطلاق الدور الثاني لبطولة مانشستر للإسكواش بمشاركة نور الطيب ونوران جوهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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