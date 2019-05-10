أصبحت مشاركة لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، صعبة بعد إصابته في غضروف الركبة. الركبة. وأشارت التقارير أن سواريز قام بعملية منظار في ركبته اليمنى، ستجعله يغيب لمدة من 4 لـ6 أسابيع عن الملاعب، وعليه سيغيب عن المباريات المتبقية من الدوري الإسباني ، سيصعب لحاقه بمباراة نهائي الكأس والتي من المقرر لها 25 مايو من الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يغيب عن برشلونة في نهائي كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.