الليلة.. الأهلي يواجه سبورتنج في بطولة السوبر لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره فريق سبورتنج في ثاني جولات بطولةالسوبر.
ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة
ويعقد السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق قبل المباراة سعيا نحو الظهور بشكل مميز وتعويض الخسارة أمام طلائع الجيش أمس.
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