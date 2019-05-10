الأهلي يعلن جاهزية أحمد علاء للمشاركة في المباريات

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد علاء، مدافع الفريق جاهز للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.
وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية، أمس، للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.
وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بعد
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت في الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.
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