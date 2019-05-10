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الأهلي يكشف عن البرنامج التأهيلي لسعد سمير ونيدفيد

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قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد بدأ تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن الثنائي يخوضان تدريبات علاجية

وتأهيلية في الجيم على هامش التدريبات اليومية، بعد عودتهما من ألمانيا عقب تنفيذ جزء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما
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للتعافي من الإصابة.

وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

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