اخبار الرياضه

نجم توتنهام لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن لاعب الأسبوع في في مباريات الإياب ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار "يويفا" البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام لاعب

الأسبوع لما قدمه من أداء كبير ومتميز أمام أياكس يوم الأربعاء الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل فريقه إلى نهائي دوري
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الأبطال، لأول مرة في تاريخ النادي.

وسجل مورا 3 أهداف "هاتريك" في شباك أياكس، مما ساعد الفريق في التأهل إلى الدور النهائي، بعد خسارة السبيرز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وتأخر الفريق أمام أياكس في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم توتنهام لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا