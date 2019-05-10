نجم توتنهام لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا في مباريات الإياب ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
واختار "يويفا" البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام لاعبالأسبوع لما قدمه من أداء كبير ومتميز أمام أياكس يوم الأربعاء الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل فريقه إلى نهائي دوري
وسجل مورا 3 أهداف "هاتريك" في شباك أياكس، مما ساعد الفريق في التأهل إلى الدور النهائي، بعد خسارة السبيرز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وتأخر الفريق أمام أياكس في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.
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